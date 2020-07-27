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Динамо провело переговори з Луческу ще в травні, – Денисов

00:00 - Читать на русском
Динамо провело переговори з Луческу ще в травні, – Денисов
Суркіс і Луческу / фото: Динамо

Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів про деталі переговорів Мірчі Луческу з київським Динамо.

"Керівництво Динамо в особі президента Ігоря Суркіса придивлялося до цієї ідеї раніше. Що для уболівальників Динамо і Шахтаря стало громом посеред ясного неба в липні, про те я був у курсі ще кілька місяців тому.

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Ще в травні були проведені попередні переговори щодо того, пішов би чи ні. Точно знаю, що прозвучало: "Пішов би". Була навіть заявлена ​​ціна, за яку пішов би. Ціна ця була в рази меншою, ніж гонорари, які були у Луческу в Шахтарі і потім у Зеніті.

Луческу пішов навіть на менші гроші. За енну, досить невелику суму, він був готовий перекреслити своє ім'я, вписане в історію Шахтаря золотими літерами, і прийти в стан найлютішого ворога "гірників" і все це зробити", – сказав Денисов в ефірі ТРК Україна 24.

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Олександр Денисов
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