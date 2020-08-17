Динамо провело чергове тренування – вісім гравців продовжують відновлюватись від травм

У тренуванні не брали участь ключові гравці, які відновлюються після травм різного характеру, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Циганков пройде медобстеження в Мюнхені

Денис Попов, Володимир Шепелєв, Артем Шабанов, Беньямін Вербіч, Віталій Миколенко, Микита Бурда, Беніто та Ахмед Алібеков займалися за індивідуальною програмою. Віктор Циганков теж не брав участі у тренуванні, адже вирушив на медобстеження в Мюнхен.

Нагадаємо, вже цієї п'ятниці, 21 серпня, Динамо проведе перший поєдинок у новому сезоні УПЛ. Суперником буде донецький Олімпік, матч розпочнеться о 17:00.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо