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Динамо проведе товариський матч з представником регіональної ліги Австрії

13:43 433 Читать на русском
Динамо проведе товариський матч з представником регіональної ліги Австрії
Гравці Динамо / Динамо

Динамо назвало ще одного суперника на передсезонних зборах в Австрії.

Динамо оголосило про спаринг проти австрійської команди Цирль, яка виступає у регіональній лізі місцевого чемпіонату.

Динамо з новачками у складі розписало нічию з Ботошані

Товариський поєдинок киян відбудеться 9 липня, початок матчу запланований на 19:00 за київським часом, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Динамо – Ботошані – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, підопічні Олександра Хацкевича перебувають на міжсезонних зборах в Австрії, де вчора, 4 липня, провели перший спаринг проти Ботошані, який закінчився нічиєю – 1:1.

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