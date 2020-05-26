Динамо проведе спаринг з Олімпіком перед рестартом УПЛ – відома дата

Київське Динамо продовжує відновлювати свої ігрові кондиції за допомогою товариських матчів.

Команда Олексія Михайличенка запланувала товариський матч проти донецького Олімпіка. Зустріч відбудеться 27 травня. Початок о 14:00.

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Комітет арбітрів УАФ призначив на звітний поєдинок суддівську бригаду на чолі із Климом забродою. Для обох суперників цей спаринг стане другим після відновлення тренувань. Раніше Динамо зіграло внічию з Рухом (0:0), а Олімпік переміг Колос (2:1).

Нагадаємо, на вимушену паузу УПЛ пішла в середині березня. Після 23-х зіграних турів Динамо посідає третє місце в турнірній таблиці, набравши 46 очок. Олімпік розташувався на передостанній сходинці, маючи 19 залікових пунктів.

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