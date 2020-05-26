toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ

Динамо проведе спаринг з Олімпіком перед рестартом УПЛ – відома дата

12:41 630 Читать на русском
Динамо проведе спаринг з Олімпіком перед рестартом УПЛ – відома дата
Динамо – Олімпік

Київське Динамо продовжує відновлювати свої ігрові кондиції за допомогою товариських матчів.

 

Команда Олексія Михайличенка запланувала товариський матч проти донецького Олімпіка. Зустріч відбудеться 27 травня. Початок о 14:00.

УПЛ повернеться у заплановані терміни: рестарт з хітом Шахтар – Динамо

Комітет арбітрів УАФ призначив на звітний поєдинок суддівську бригаду на чолі із Климом забродою. Для обох суперників цей спаринг стане другим після відновлення тренувань. Раніше Динамо зіграло внічию з Рухом (0:0), а Олімпік переміг Колос (2:1).

Нагадаємо, на вимушену паузу УПЛ пішла в середині березня. Після 23-х зіграних турів Динамо посідає третє місце в турнірній таблиці, набравши 46 очок. Олімпік розташувався на передостанній сходинці, маючи 19 залікових пунктів.

"Динамо залишається сильною командою": капітан Руха – про спаринг з киянами, рідний Шахтар і велику мрію

blog_ava
Шахтар бореться з Манчестер Сіті та Барселоною за "нового Фернандінью"
10:14
1562
Теги
Динамо Динамо Олімпік Олімпік Товариські матчі Динамо - Олімпік
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
38
хв
Борусія Дортмунд
19:30
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук