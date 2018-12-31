Динамо проведе спаринг з Бохумом, – ЗМІ

Київське Динамо визначається із суперниками на контрольні зустрічі під час зимової перерви.

Представники Динамо домовились з Бохумом про проведення спарингу в Марбельї, де кияни готуватимуться до весняної частини сезону, повідомляє Nrz.de.

Динамо проведе 5-6 спарингів у рамках підготовки до Олімпіакоса – відомий графік киян під час зимових зборів

Про дату та час поєдинку поки невідомо.

Нагадаємо, раніше кияни вже домовились про товариські матчі з американським Нью-Інгленд Революшн та болгарським ЦСКА.

Динамо відправиться на збори 13 січня.

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