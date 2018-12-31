toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Динамо проведе спаринг з Бохумом, – ЗМІ

15:22 174 Читать на русском
Динамо проведе спаринг з Бохумом, – ЗМІ
Динамо проведе спаринг з Бохумом

Київське Динамо визначається із суперниками на контрольні зустрічі під час зимової перерви.

Представники Динамо домовились з Бохумом про проведення спарингу в Марбельї, де кияни готуватимуться до весняної частини сезону, повідомляє Nrz.de.

Динамо проведе 5-6 спарингів у рамках підготовки до Олімпіакоса – відомий графік киян під час зимових зборів

Про дату та час поєдинку поки невідомо.

Нагадаємо, раніше кияни вже домовились про товариські матчі з американським Нью-Інгленд Революшн та болгарським ЦСКА.

Динамо відправиться на збори 13 січня.

Топ-6 гравців Динамо, яким, можливо, варто покинути київський клуб

Теги
Динамо Динамо Бохум Бохум Товариські матчі Зимові збори
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
38
хв
Евертон
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук