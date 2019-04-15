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Динамо проведе спаринг проти Ворскли

15 квітня 22:25 316 Читать на русском
Динамо проведе спаринг проти Ворскли
ФК Динамо

Київське Динамо під час паузи в УПЛ вирішило зіграти товариський поєдинок.

Суперником команди Олександра Хацкевича стане полтавська Ворскла. Поєдинок відбудеться 19 квітня на полі тренувальної бази Динамо, повідомляє Команда 1. Стартовий свисток пролунає о 14:00.

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Нагадаємо, що Динамо наразі посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на 7 очок.

Ворскла за підсумками першого етапу чемпіонату України не потрапила до першої шістки. Цікаво, що наставником полтавців є колишній гравець Динамо Віталій Косовський.

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Теги
Динамо Динамо Ворскла Ворскла Товариські матчі
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