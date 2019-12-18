Динамо проведе два збори в Туреччині – кияни зіграють товариські матчі проти сильних суперників

Стали відомі плани Динамо на зимову паузу. Кияни проведуть два збори у Туреччині та зіграють кілька контрольних матчів.

Після поєдинку проти Десни гравці та тренерський штаб Динамо вирушили у відпустку, яка триватиме 4 тижні. 10 січня команда збереться у Києві та розпочне тренування на клубній базі, а 11-13 січня гравців чекає традиційний медогляд в клініці Борис, зазначає Динамоманія.

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Після цього динамівці вирушать до турецького Белека на перший тренувальний збір. Він триватиме два тижні – з 15 по 29 січня. Після цього команда повернеться до Києва і отримає кілька днів вихідних, а на початку лютого "біло-сині" знову вирушать у Белек. Термін другого турецького збору – з 3 по 16 лютого.

Зазначається, що на обох зборах заплановані контрольні матчі з сильними опонентами. Втім, список суперників, як і дати спарингів, поки не уточнюються. До слова, Динамо вперше за останні роки проведе зимові збори в Туреччині, адже раніше "біло-сині" готувалися до весняної частини сезону в Іспанії.

Перший офіційний матч 2020 року кияни зіграють з Ворсклою. Орієнтовна дата – 22 лютого.

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