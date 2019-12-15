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Динамо проведе 8-9 спарингів під час зимової паузи, – ЗМІ

12:05 562 Читать на русском
Динамо проведе 8-9 спарингів під час зимової паузи, – ЗМІ
Підготовка "біло-синіх" / ФК Динамо

Київське Динамо близьке до остаточного формування плану підготовки до весняної частини сезону. Уже заплановано два тренувальних збори "біло-синіх".

Після матчу 18-го туру проти чернігівської Десни "динамівці" отримають майже місячну відпустку, повідомляє Динамо Киев от Шурика.

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Знову зберуться у Києві гравці Динамо 9-11 січня, пройдуть медичний огляд і проведуть кілька занять на базі в Конча-Заспі. Уже 14 січня підопічні Олексія Михайличенка вилетять на перший тренувальний збір, який пройде в Туреччині, а не звичній в останні роки Іспанії.

Тут тренерський штаб планує закласти фундамент фізичної готовності та провести не менше 3-х контрольних поєдинків. Триватиме перший збір 2 тижні. Після повернення до Києва гравці отримають кілька днів відпочинку, а 3 лютого знову полетять до Туреччини на другий збір. Він теж триватиме два тижні, але цього разу кияни проведуть 5-6 спарингів.

Повернення в Україну заплановане на 17 лютого. Тоді ж Динамо продовжить підготовку до відновлення матчів УПЛ. Базові дати 19-го туру – 22-23 лютого. "Біло-сині" зіграють із полтавською Ворсклою вдома.

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Десна – Динамо: анонс матчу УПЛ
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