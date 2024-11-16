Динамо проти Олександрії – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 16-го туру
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 16-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 5 днів: з 5-го по 9-те грудня, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Центральним матчем стане дуель лідерів – Динамо та Олександрії. Цікавим також буде протистояння Шахтаря та Ворскли Юрія Максимова, який завжди був незручним суперником для "гірників".
16-й ТУР
5 грудня (четвер)
Шахтар – Ворскла – 18:00
7 грудня (субота)
Лівий Берег – ЛНЗ – 13.00
Чорноморець – Кривбас – 15.30
Карпати – Верес – 18.00
8 грудня (неділя)
Інгулець – Зоря – 13:00
Колос – Оболонь – 15:30
Динамо – Олександрія – 18:00
9 грудня (понеділок)
Полісся – Рух – 18.00
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