Матчі 16-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 5 днів: з 5-го по 9-те грудня, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Центральним матчем стане дуель лідерів – Динамо та Олександрії. Цікавим також буде протистояння Шахтаря та Ворскли Юрія Максимова, який завжди був незручним суперником для "гірників".

16-й ТУР

5 грудня (четвер)

Шахтар – Ворскла – 18:00

7 грудня (субота)

Лівий Берег – ЛНЗ – 13.00

Чорноморець – Кривбас – 15.30

Карпати – Верес – 18.00

8 грудня (неділя)

Інгулець – Зоря – 13:00

Колос – Оболонь – 15:30

Динамо – Олександрія – 18:00

9 грудня (понеділок)

Полісся – Рух – 18.00

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