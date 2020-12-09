Динамо просить 500 тисяч доларів за свого півзахисника – ЗМІ повідомив про серйозний ризик для гравця
Орендований у Динамо хавбек Колоса Павло Оріховський може незабаром повернутись у розташування киян.
Динамо запропонувало Колосу викупити Павла Оріховського, що перебуває в оренді, за 500 тисяч доларів, повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.
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Ковалівці нібито чекають завершення контракту гравця та планують підписати його у статусі вільного агента. За інформацією джерела, в такому випадку, Оріховський ризикує провести наступні півроку в дублі київського клубу. Цікаво, що за офіційними даними, Павло належить Колосу до липня 2021 року.
Зауважимо, у поточному сезоні Оріховський провів 13 матчів у складі клубу з Ковалівки, відзначився чотирма голами та асистом.
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