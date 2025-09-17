Олександрія на вихідних здобула дебютну перемогу в сезоні, перервавши 6-матчеву безвиграшну серію, але в рамках Кубка ці розклади не мають сенсу. Андердоги налаштовуються на грандів і завжди готові створити сенсацію – особливо в рідних стінах. Тим паче, що кияни у суботу ледь не поступилися Оболоні.

Олександр Шовковський виставив у старт одразу двох літніх новачків. Позицію на вістрі атаки зайняв скандальний Бленуце, тоді як у центрі оборони дебютував височенний Тіаре. Поруч із ним розташувався Біловар, а правим фулбеком поставити юного Захарченко – він дебютував за основу Динамо в офіційних матчах. Так само, як і голкіпер Моргун.

Ярмоленка поберегли, а от Шапаренка, Бражка, Піхальонка, Кабаєва й Дубінчака кинули одразу в бій. Втім, особливого впливу в першому таймі лідери не справили. В цілому кияни виглядали краще, але до 20-ї хвилини моментів на полі взагалі не виникало. А потім "біло-сині" забили.

Піхальонок на 22-й хвилині виконав діагональ, яку Дубінчак скинув у центр штрафного. Шапаренко спіймав відскок і пробив у захисника. Потім сталося добивання від Кабаєва, яке теж накрили. Третій відскок прилетів на лінію карного майданчика в ноги Піхальонку – а той з лівої закрутив у дальній нижній. 0:1!

На 30-й хвилині Захарченко міг закрити всі питання щодо переможця, замкнувши навіс з кутового, однак Долгий врятував Олександрію. Цей момент став останнім для киян у першому таймі. Що найбільш важливо, після нього господарі прокинулись – і створили дві гольових нагоди.

Так, на 35-й хвилині підопічні Кирила Нестеренка могли заробити пенальті. Їхній навіс зі стандарту призвів до метушні з купою рикошетів, у завершенні якої Боль пробив повз ворота. Повтор показав, що м'яч з великою ймовірністю зачепив руку Тіаре – от тільки VAR у 1/16 фіналу Кубка не використовують. Динамо відскочило.

На 44-й же хвилині Кулаков поборовся з Тіаре за винос голкіпера, вигравши верхову дель та скинувши м'яч за спину центрбеку. Туди увірвався Козак, який влетів на правий край штрафного та вгатив низом – Моргун врятував "біло-синіх"! Зрештою, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги гостей.

Обидва тренери провели заміни в роздягальні. Кирило Нестеренко замість Мишньова випустив Булецу, явно посиливши атаку. Олександр Шовковський, своєю чергою, змушений був замінити Кабаєва – можливо взнаки дався жорсткий підкат Кулакова ще на 36-й хвилині, після якого довелося кликати лікарів. Хай тайм як, за Динамо тепер мав дебютувати Шола Огундана.

Вже на старті другого тайму ліві вінгери (Шола та Цара) обмінялись заблокованими ударами, а на 54-й хвилині забити свій перший гол у офіційних матчах в Україні міг Бленуце. Владислав відірвався від Боля й замкнув навіс зі стандарту, однак його удару головою забракло точності.

Олександрія відповіла своїм стандартом. Господарі розіграли його на 57-й хвилині, завершивши дальнім пострілом Скорка. Данило цілив під поперечину, змусивши Моргуна рятувати. Так вдалося заробити кутовий, який і зрівняв рахунок – Булеца закрутив м'яч від прапорця під ближню стійку! Чи то завдяки рикошету від Бленуце, чи то чистим "сухим листом". 1:1!

На 66-й хвилині "аграрії" могли вирватись уперед. Кулаков виконав ривок у штрафний, обійшов Тіаре та пробив з лівого краю під ближню стійку. Моргун парирував, а Динамо відповіло небезпечним прострілом Огундани на 68-й – Бленуце був готовий замикати, однак Боль в останню мить вибив м'яч у підкаті.

На 70-х хвилинах тренери проводили заміни, а футболісти вели гру на зустрічних курсах. Нерв у матчі відчувався, але завершальної фази бракувало обом колективам. Наступного моменту довелося чекати аж до 83-ї хвилини – тоді Олександрія провела цілу серію гострих підходів.

Спочатку Булеца спробував закрутити м'яч зі стандарту у ворота, пробиваючи з гострого кута. Моргун спіймав сферу на лінії воріт. За кільканадцять секунд свіжий Жоанатан зміщувався з правого флангу в центр та завдав удару, який блокував Тіаре – а трохи згодом Цара виконав подачу з лівого флангу. М'яч ледь не залетів під дальню штангу!

І тут спрацювало старе футбольне правило. І заміни Олександра Шовковського. На 85-й хвилині Біловар видав передачу у зону перед штрафний, де класно відкрився Буяльський – Віталія випустили за шість хвилин до цього.

Капітан киян у дотик розрізав оборону, запустивши Волошина в периметр, а той виконав простріл. Бленуце пропустив м'яч на Шолу, а той вистрілив з відскоком від газону. Сфера залетіла у ближню дев'ятку! 1:2! Цей гол виявився переможним, хоча Олександрія до останнього намагалася навалюватись заради камбеку. Динамо крокує в 1/8 фіналу Кубка!

