Фанатам Динамо потрібно обирати гравця, який найбільше виділявся у невдалий період.

Київський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про початок голосування за найкращого гравця жовтня. Місяць склався для Динамо не надто вдало – всього одна перемога, одна нічия та 2 поразки.

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До трійки фіналістів голосування увійшли Георгій Бущан, Віталій Буяльський та Володимир Бражко. Голкіпер жодного разу не втримав ворота "сухими", пропустив 7 голів, але часто рятував Динамо від ще більших проблем. Буяльський відзначився трьома голами, а Бражко – двома. Віддати свій голос можна у Telegram-каналі клубу.

Додамо, що листопад для Динамо починається з надважкого випробування – домашній матч проти Шахтаря 3-го числа.

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