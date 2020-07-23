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Динамо пропонує Луческу величезну зарплату, а румун не хоче образити Ахметова, – ЗМІ

14:37 - Читать на русском
Динамо пропонує Луческу величезну зарплату, а румун не хоче образити Ахметова, – ЗМІ
Ахметов та Луческу / Сайт Шахтаря

Динамо пішло на серйозний крок задля запрошення Мірчі Луческу.

Президент киян Ігор Суркіс пообіцяв румунському фахівцю зарплату в розмірі майже 3 млн євро в рік, стверджує Ziare.

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Луческу може погодитися на пропозицію Динамо, однак спочатку хоче спитати дозволу у Ріната Ахметова. 74-річний тренер дуже цінує дружні стосунки з президентом Шахтаря і не збирається їх псувати. Зазначається, що на румуна претендує ще один клуб – загребське Динамо, яке нещодавно звільнило Ігора Йовічевіча.

Очікується, що київський гранд оголосить ім'я нового наставника до початку зборів, тобто до 30 липня.

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