Динамо у своїх соцмережах опублікувало відеоанонс майбутнього поєдинку проти Легії.

Динамо розпочало продаж квитків на матч з Легією – відомі ціни і приємний бонус перед грою

"В часи найбільшої хоробрості війна прийшла у кожне місто, кожне село та кожне серце. Футбольна країна бореться за мир з усією силою. Боротьба за справедливість! Наш народ не перемогти", – сказали у ролику Георгій Бущан, Ілля Забарний та Денис Бойко.

Нагадаємо, благодійна гра відбудеться у вівторок, 12 квітня, на стадіоні Легії у Варшаві. Початок зустрічі о 21:30. Цей поєдинок стане першим із серії благодійних заходів, мета яких – збір коштів на підтримку України.

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