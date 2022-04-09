Динамо пронизливим промо анонсувало перший благодійний поєдинок проти Легії: відео
"Біло-сині" готуються до матчу з варшавським клубом.
Динамо у своїх соцмережах опублікувало відеоанонс майбутнього поєдинку проти Легії.
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"В часи найбільшої хоробрості війна прийшла у кожне місто, кожне село та кожне серце. Футбольна країна бореться за мир з усією силою. Боротьба за справедливість! Наш народ не перемогти", – сказали у ролику Георгій Бущан, Ілля Забарний та Денис Бойко.
Нагадаємо, благодійна гра відбудеться у вівторок, 12 квітня, на стадіоні Легії у Варшаві. Початок зустрічі о 21:30. Цей поєдинок стане першим із серії благодійних заходів, мета яких – збір коштів на підтримку України.
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