"Підлий удар по цивільних у Сумах, десятки вбитих та поранених. Удар двома балістичними ракетами по центру міста. Удар, єдиною ціллю якого була смерть і тільки смерть українців. Ми живимо в такий час, що українців вбивають кожного дня. На фронті та в тилу, з повітря та моря, ракетами та дронами, снарядами та кулями. Це не може стати рутиною, до цього неможливо звикнути, це повинно припинитися.

Кривбас організував благодійний збір для родин загиблих дітей внаслідок обстрілу Росією

Футбольний клуб Динамо (Київ) в черговий раз звертається до світової спільноти. Допоможіть нашій країні захистити себе, допоможіть зупинити цю звірську орду, яка вміє лише вбивати та калічити людей. Підтримайте зусилля українців та нашу відчайдушну боротьбу за існування країни. На жаль, дипломатія з боку Росії виглядає саме так, як ми побачили це сьогодні. Зброя та фінансова підтримка - ось що допоможе Україні, а вже згодом прийде дипломатія.

Наші щирі співчуття близькім загиблих у Сумах та у всіх інших містах України, де кожного дня росіяни вбивають наших земляків", – йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті Динамо.

Нагадаємо, 13 квітня РФ завдала удару балістичними ракетами по центру Сум. Станом на цей момент внаслідок атаки ворога 32 людей загинуло, понад 80 поранені.

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