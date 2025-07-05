Динамо програло Кішварді (0:2) у товариському матчі під час зборів в Австрії. Результат та огляд матчу – дивіться на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Кішварда – 0:2

Голи: Йорданов, 24, Матановіч, 71

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Олександр Шовковський випустив на перший спаринг-матч досить експериментальний склад з достатньою кількістю молодих гравців. Варто відзначити дебют Анхеля Торрес.

Киян з перших хвилин показали, що будуть притримувати м'яч більше за суперника. Вже на 5 хвилині Динамо заробило право пробити кутовий, Саленко не влучив у площину. Роман через деякий час зробив класну розрізну передачу на Кабаєва. Владислав чи то прострілював, чи робив пас, але момент змарнував.

Перший тривожний дзвіночок для киян прийшов після швидкої атаки. Йорданов прослизнув за спини захисників, забив. Моргуна врятував свисток арбітра через офсайд. В іншому моменті голкіпер Динамо класно вибив м'яч кулаком.

У першому таймі Саленко був досить активним, але періодично припускався помилок. Щодо Анхеля Торреса, то він витрачав забагато часу перед тим, як ухвалити рішення щодо передачі.

На 24 хвилині вже Динамо не втримало Йорданова. Після подачі від партнера гравець Кішварда головою переправив м'яч у ворота. Захарченко в епізоді трохи розгубився і залишив нападника без опіки на секунду. Цього було достатньо.

По перерві Олександр Шовковський провів низку замін. На полі з'явилися Ярмоленко, Шапаренко, Дячук, Піхальонок, Біловар, Михайленко, Гусев, Пономаренко, Задорожний та Ігнатенко

Ярмоленко на початку другого тайму зробив класний закид на Осипенка, але той пробив невдало. Динамо мало шалені труднощі в атаці. Киянам було дуже важко створювати моменти біля воріт суперника, а в другому таймі спроби команди Шовковського підійти до воріт суперника і пробити можна було перерахувати на пальцях.

На 71 хвилині Ігнатенко привіз пенальті, збивши гравця угорської команди. Арбітр без роздумів вказав на позначку. 0:2! Кияни намагалися щось створити біля воріт угорців, але особливої гострити не було. На 89 хвилині Біловар мав шанс відіграти один м'яч. Утім, пробив невдало.

У підсумку Динамо програло 0:2. Завтра, 6 липня, команди зіграють вдруге.

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