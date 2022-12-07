"Чергової адресної допомоги потребувала військова частина А7301, бойові частини якої виконують завдання по захисту й обороні на сході нашої країни, приймаючи безпосередню участь у звільненні від російських загарбників населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

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Командир військової частини підполковник І. Шепетін звернувся до президента Динамо Ігоря Суркіса з проханням у разі можливості надати благодійну допомогу частині у вигляді дронів MAVIC3 та систем зв’язку Starlink, які вкрай необхідні на передовій для успішного виконання поставлених завдань. Футбольний клуб Динамо оперативно відреагував на звернення військових. Купівля необхідного обладнання було профінансована, і воно найближчим часом надійде до розпорядження військової частини", – йдеться на офіційному сайті "біло-синіх".

Нагадаємо, цьогорічні футбольні баталії Динамо завершилися 30 листопада розгромною перемогою над Металістом (3:0).

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