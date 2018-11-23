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Динамо продовжує цікавитись румунським хавбеком Олару

09:25 1149 Читать на русском
Динамо продовжує цікавитись румунським хавбеком Олару
Даріус Олару (зліва) / фото: ФК Газ-Метан

Півзахисник румунського Газ-Метана Даріус Олару продовжує цікавити київське Динамо.

Динамо зацікавлене у підписанні атакувального хавбека Газ-Метана Даріуса Олару. Київський клуб слідкує за півзахисником вже протягом кількох місяців, повідомляє Digi Sport.

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Цікаво, що у вересні вже повідомлялось про зацікавленість Динамо у підписанні гравця. Найближчим часом київський клуб може зробити конкретну пропозицію щодо трансферу футболіста.

Також інтерес до Олару проявляє Стяуа, який раніше вже навіть узгодив попередній контракт з гравцем. Втім, з невідомих причин трансфер так і не відбувся.

20-річний Олару є вихованецем Газ-Метана. В сезоні 2018/19 в активі хавбека 1 гол у 14 матчах. Трансферна вартість гравця складає 500 тисяч євро (дані Transfermarkt). а його контракт чинний до літа 2021 року.

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