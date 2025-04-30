Втім, за підписання 21-річного футболіста киянам доведеться поборотися з трьома неназваними клубами Ліги 1, повідомляє Foot Mercato.

Також за молодим гравцем стежать болгарські Лудогорець та ЦСКА, англійський Престон, турецький Фенербахче, російський Спартак та кілька клубів Перської затоки. Раніше повідомлялося, що Динамо та ЛНЗ відмовилися від трансферу Сума через вимоги Зіри, яка хотіла отримати близько 1 мільйона євро за свого гравця.

До слова, у поточному сезоні Саліфу Сума провів 35 матчів за клуб, забив 11 голів та віддав 6 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість гвінейського півзахисника у 850 тисяч євро.

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