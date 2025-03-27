Мухаррем Яшарі продовжує залишатися в центрі уваги київського Динамо, яке проявляє інтерес до послуг футболіста, повідомляє Markaj News.

Динамо хотіло підписати найрезультативнішого легіонера УПЛ – клуб-середняк відмовив киянам і встановив серйозний цінник

Окрім того, за інформацією джерела, швейцарський Сьйон також розглядає можливість підписання гравця.

Раніше з’являлась інформація, що Динамо планувало орендувати Яшарі на найближчий період, однак ЛНЗ не відпустив косовця.

Нагадаємо, Мухаррем Яшарі перейшов до ЛНЗ у січні 2024 року з косовської Дріти за 50 тисяч євро. В поточному сезоні півзахисник провів 21 матч за клуб, забив 5 голів і віддав 7 асистів. Контракт Яшарі з ЛНЗ підписаний до 31 грудня 2026 року.

Зараз черкаський клуб посідає 10 місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 25 очок.

BREAKING



LNZ Cherkasy midfielder, Muharrem Jashari , is being monitored by Premier Liga giants, Dynamo Kyiv and Super League side, FC Sion.



The 27 year-old has featured in 20 league matches this season, contributing to 5 goals and 6 assists.



A source close… pic.twitter.com/srH17aQZZI — Markaj News (@MarkajTopNews) March 26, 2025

Рух обіграв представника Першої ліги, ЛНЗ переміг Лівий Берег: спаринги клубів УПЛ