Журналіст Ігор Бурбас повідомив про боротьбу за таланта СК Дніпро-1 – Раміка Гаджиєва.

Динамо розпочало перемовини з СК Дніпро-1 щодо підписання вже третього гравця дніпрян цього літа – Раміка Гаджиєва, інформує Ігор Бурбас.

Динамо оголосило про підписання лідера СК Дніпро-1

Дніпряни оцінюють свого 18-річного таланта у немаленьку суму, проте більш конкретної інформації не наводять. Також Гаджиєва нібито хоче Полісся – Імад Ашур особисто знайомий із можливостями вінгера. Втім, до конкретної пропозиції справа не доходила.

Додамо, що Гаджиєв провів за СК Дніпро-1 8 матчів у минулому сезоні, відзначившись 1 голом – переможним у ворота Кривбаса.

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