Динамо продовжить виступати на НСК Олімпійський – відома дата закінчення контракту

Підопічні Олексія Михайличенка ще кілька років прийматимуть своїх суперників на центральному стадіоні України.

Футбольний клуб Динамо визначився з домашнім стадіоном на найближчі кілька років. До кінця сезону 2023/24 кияни гратимуться свої домашні матчі на головній арені України – НСК Олімпійський, повідомляє видання FC Dynamo Nation. Ексклюзивний контракт флагмана українського футболу з найбільшим стадіоном України розрахований ще на 4,5 роки.

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Нагадаємо, Динамо має власний клубний стадіон, на якому грало з 1996 по 2012 рік. На НСК Олімпійський кияни повернулись після реконструкції у грудні 2011 року.

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