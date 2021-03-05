Нападник турецького клубу залишається в сфері інтересів "біло-синіх", повідомляє Timeturk.

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Кияни продовжать спостерігати за Бупендзою до кінця поточного сезону. За гравцем слідкує ще й Фенербахче, а тому конкуренція у Динамо буде серйозна. Взимку "біло-сині" вже намагались підписати його, але сторонам не вдалось домовитись. Також Аарон відмовився від переходу в Краснодар.

У поточному сезоні турецької Суперліги габонський форвард забив 18 м'ячів у 24 матчах та залишається найкращим бомбардиром чемпіонату.

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