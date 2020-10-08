Київський клуб пролонгував угоду зі своїм хавбеком – з приходом Луческу він став гравцем основної обойми.

Півзахисник Олександр Андрієвський продовжив контракт з київським Динамо.

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Нова угода 26-річного хавбека з командою Луческу діятиме до 2025 року, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, Андрієвський виступав за молодіжні команди Динамо та Металіста. Професіональну кар'єру футболіста розпочав саме у харківському клубі у 2012 році, за який і дебютував в УПЛ.

У березні 2015-го приєднався до табору Динамо, звідки відправлявся в оренду в одеський Чорноморець та луганську Зорю. У поточному сезоні провів за "синьо-білих" 7 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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