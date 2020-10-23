Новий контракт Кендзьори із "біло-синіми" розрахований до літа 2024 року.

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"У Кендзьори закінчувався контракт влітку наступного року, і ми продовжили угоду. Томаш – це один з наших провідних футболістів, досвідчений виконавець, гравець національної збірної Польщі.

Найприємніше, що ініціатива виходила обопільно і від мене, і від нього. Ми дуже швидко домовилися і підписали чотирирічну угоду без будь-яких зволікань. Бажаю йому всіляких успіхів, щоб він прогресував і приносив користь київському Динамо", – поділився президент Динамо Ігор Суркіс у коментарі офіційному сайту киян.

Нагадаємо, поляк є вихованцем Леха, з якого перейшов до Динамо у 2017 році. Загалом, Кендзьора провів 129 матчів у складі киян, записавши до свого активу 5 голів та 16 асистів.

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