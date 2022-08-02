Попередній контракт центрального захисника з Динамо був розрахований ще на рік, але клуб вирішив зберегти досвідченого оборонця.

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"Зараз Динамо продовжило з ним контракт, за що хотів би висловити їм величезну повагу і вдячність, тому що все-таки Микита дуже багато пропустив через травму і не грав. Однак Динамо, тим не менш, після такої перерви запропонувало йому контракт з хорошими умовами.

Скажемо так, вони не залишили його на вулиці, якщо так можна говорити. Якщо б Динамо навіть вчинило по-іншому, у Микити в будь-якому випадку було би все нормально, і без команди він би не залишився", – розповів Олександр Яковенко (агент динамівця) у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Бурда є вихованцем Динамо, але регулярно страждає від травм. В офіційних матчах Микита не грав більше двох років – востаннє він з'являвся на полі в поєдинку чемпіонату України ще у липні 2020-го.

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