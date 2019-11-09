Динамо прийматиме вдома Зорю 7 грудня: УПЛ визначила дати та час початку матчів 17-го та 18-го турів УПЛ

Стали відомі дати та час початку матчів чергових турів УПЛ. Динамо, Шахтар та інші клуби дізнались свій розклад.
УПЛ на своєму офіційному сайті затвердила календар матчів 17 та 18 турів.
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17-й тур
6 грудня – п’ятниця
Шахтар – Олімпік – 19:00.
7 грудня – субота
Олександрія – Ворскла – 14:00.
Динамо – Зоря – 17:00.
8 грудня – неділя
Маріуполь – Львів – 14:00.
Карпати – Десна – 14:00.
Колос – СК Дніпро-1 – 17:00.
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18-й тур
14 грудня – субота
Львів – Колос – 14:00.
Зоря – Шахтар – 17:00.
Олімпік – Маріуполь – 19:30.
15 грудня – неділя
Ворскла – Карпати – 14:00.
Десна – Динамо – 14:00.
СК Дніпро-1 – Олександрія – 17:00.