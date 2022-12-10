"Щороку 10 грудня за рішенням ООН відзначається Всесвітній день футболу (World Football Day). Таким чином міжнародне співтовариство віддає данину найпопулярнішому виду спорту у світі, який для багатьох став стилем життя.

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У сучасному трактуванні футбол уперше з’явився в Англії, у XIX сторіччі, хоча докази згадок про гру, подібну на футбол, були знайдені на багато сторічь раніше. Втім, перші правила та регламент гри, якою нині захоплюються мільйони людей по всьому світі, були введені лише в 1863 році. Вважається, що перший міжнародний футбольний матч відбувся у 1870 році між командами Англії та Шотландії. У 1900 році футбол став повноправним олімпійським видом спорту.

Зараз футбол – це не просто вид спорту, який загартовує силу волі та виховує характер, а і захоплення, яке об’єднує людей не лише з різних країн, а і континентів, мова футболу не має кордонів. Популярність цієї гри також підкріплюється її доступністю та універсальністю – найкращі футболісти світу нерідко є вихідцями з бідних районів та починали свій футбольний шлях у подвір’ях, не надто прилаштованих до занять спортом.

День футболу покликаний не лише пропагувати здоровий спосіб життя, а і об’єднувати спортсменів та вболівальників, відданих цьому виду спорту. У цей день ми приєднуємося до привітань усім шанувальникам "короля спорту" зі Всесвітнім днем ​​футболу!" – йдеться в офіційній заяву клубу.

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