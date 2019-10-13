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Динамо привітало Усика з перемогою у надважкій вазі

15:33 541 Читать на русском
Динамо привітало Усика з перемогою у надважкій вазі
Олександр Усик / фото: ФК Динамо Київ

Президент київського Динамо Ігор Суркіс привітав боксера Олександра Усика з першою перемогою у надважкій вазі.

"Дорогий Олександре! Щиро вітаю тебе з цією важливою як для тебе, так і для всієї країни перемогою. Упевнений, що мільйони українців, затамувавши подих, вболівали за тебе сьогодні. Так само, як і київські динамівці.

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Нам дуже приємно, що у нашого клубу є такий уболівальник, який прославляє Україну на міжнародній арені. Ми віримо, що ця перемога стане для тебе першим кроком на шляху до твоєї нової мети – стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі", – йдеться у зверненні Ігора Суркіса на офіційному сайті Динамо.

Варто зазначити, що Усик переміг Чеза Візерспуна в дебютному поєдинку в надважкій вазі.

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