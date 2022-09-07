Динамо привітало Шахтар з яскравою перемогою в ЛЧ – "гірники" відреагували
08:52 - Читать на русском
Українські клуби демонструють єдність бодай під час виступів на міжнародній арені.
завершено
Мар'ян Швед 16’
Мар'ян Швед 59’
Михайло Мудрик 76’
Лассіна Траоре 85’
16’ Мар'ян Швед
59’ Мар'ян Швед
76’ Михайло Мудрик
85’ Лассіна Траоре
Динамо та Шахтар обмінялись люб'язностями після перемоги "гірників" на РБ Лейпциг.
РБ Лейпциг – Шахтар – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Офіційний Instagram-акаунт киян залишив коментар під одним постом: "З перемогою!". Шахтар не забарився подякувати принциповому супернику.
Нагадаємо, Динамо проведе свій єврокубковий матч лише у четвер (8 вересня). "Біло-сині" о 19:45 зіграють проти Фенербахче в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи.
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