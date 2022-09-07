Українські клуби демонструють єдність бодай під час виступів на міжнародній арені.

Динамо та Шахтар обмінялись люб'язностями після перемоги "гірників" на РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг – Шахтар – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Офіційний Instagram-акаунт киян залишив коментар під одним постом: "З перемогою!". Шахтар не забарився подякувати принциповому супернику.

Нагадаємо, Динамо проведе свій єврокубковий матч лише у четвер (8 вересня). "Біло-сині" о 19:45 зіграють проти Фенербахче в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи.

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