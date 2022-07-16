"Біло-сині" починають готуватись безпосередньо до матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.

Динамо прилетіло до польської Лодзі, де має зіграти поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів з Фенербахче, повідомляє офіційний сайт киян.

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Делегація клубу прибула до Польщі з Бельгії, де "біло-сині" зіграли заключний матч літнього збору проти місцевого Антверпена (мінімальна поразка киян 1:2 – прим.).

Додамо, що вже 20 липня Динамо зіграє перший поєдинок з Фенербахче на міському стадіоні імені Владислава Крола, початок о 21:00. Матч-відповідь запланований на 27 липня, початок о 20:00.

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