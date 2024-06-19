Столичний клуб не став подавати контент порціями, а відразу презентував домашню, виїзну та резервну форми. Її для Динамо вже сьомий сезон поспіль виготовляє компанія New Balance. "Дизайн вшановує багату культурну спадщину України та яскравий дух Києва", – стверджує прес-служба киян.

Ванат зацікавив сенсаційного учасника ЛЧ – виступ на Євро стане вітриною, італійці наївно вірять Transfermarkt

Домашня форма Динамо має біло-синій дизайн, збагачений традиційними українськими вишиванковими візерунками з додаванням жовтого кольору. Лімітований комплект виїзної форми в синьо-жовтих кольорах, який є даниною українському прапору.

Найбільш сміливим, як має бути, вийшов третій комплект. Він має смарагдово-зелений дизайн з брендингом золотого кольору. Динамо стверджує, що ця форма натхнена зеленою красою київських пагорбів, парків та куполами величних київських храмів, які є символами нашої столиці.

"Батько вболівав за Арарат": учень легенди Динамо запалює у Гладбаху – крутий вінгер, якого (поки що) не кличе Україна