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Динамо презентувало нову виїзну форму

10:15 - Читать на русском
Динамо презентувало нову виїзну форму
Динамо Київ / ФК Динамо Київ

"Біло-сині" показали черговий комплект екіпірування, у якому гратимуть в сезоні-2020/21.

Фото гравців у новій виїзній формі опублікував офіційний сайт Динамо.

Динамо презентувало нестандартну домашню форму на сезон 2020/21

Основними кольорами залишились сині та білі. Однак, якщо у домашньому комплекті синьо-блакитні смуги зображені на білому фоні, то на виїзному – блакитні смуги на синьому. Ігрова форма сезону-2020/2021 втілює найкращі досягнення спортивних технологій – тканина NB DRY, що швидко відводить вологу від тіла та швидко висихає, дихаюче плетення на спині для кращого теплообміну, а сама футболка має покращену аеродинаміку та не заважає рухам під час матчу.

Малюнок на формі за задумом дизайнерів нагадує хвилі могутнього Дніпра та символізує нову смугу в історії клубу. Нові футболки мають цікаву особливість, яка відкривається лише тому, хто її одягне: девіз "Київ – це ми" на звороті, що символізує єдність команди, уболівальників і рідного міста.

До слова, технічним брендом Динамо залишається американська компанія New Balance.

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