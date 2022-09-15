Динамо на своєму сайті продемонструвало домашній, виїзний та третій комплекти форми на сезон 2022/23 від New Balance.

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Домашнє екіпірування представлене у біло-блакитних кольорах, включаючи круглий виріз, шеврон Динамо, прапор України та надпис FCDK на звороті. Діагональна смуга, що розташована вздовж всієї футболки, – це данина історії та традиціям клубу. Саме у формі з синьою смугою футболісти Динамо виграли свій перший титул чемпіона СРСР у 1961 році.

Виїзна форма також відрізняється унікальним дизайном і виконана в синьо-блакитних кольорах. Натхненням при створенні домашньої та виїзної форми став один із напрямів вуличної культури, а саме графіті, намальовані фанатами клубу в різних куточках Києва. Використання на формі елементів, притаманних для цього виду вуличного мистецтва, віддає належне Києву та символізує єдність команди з містом та фанатами.

Окремої уваги заслуговує третій комплект форми, який виконаний в національних кольорах та містить шеврон Динамо, прапор України та логотип New Balance. Форма виконана переважно у жовтому кольорі з додаванням синіх елементів – на рукавах футболки розміщені сині вставки, а горловина доповнена синьою смужкою. На передній частині футболки зображено абревіатуру FCDK у вигляді великих графічних літер, розташованих вертикально. Шорти та гетри, в свою чергу, декоровані бічними блакитними смужками.

Новий хвилястий дизайн також представлений у воротарських комплектах форми, виконаних в чорному та зеленому кольорах, а третій комплект у жовтому. Форма розроблена зі застосуванням передової технології NB Dry для забезпечення високої продуктивності та щоб допомогти гравцям зберегти сухість та відчуття комфорту від першого до останнього свистка.

Продаж нової форми розпочнеться 16 вересня в офіційних інтернет-магазинах та клубному фан-шопі Динамо.

До слова, дебютувати у новому обмундируванні кияни зможуть вже сьогодні, 15 вересня, у домашньому матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи проти АЕКа.

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