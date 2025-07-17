Головною інновацією у новій формі "біло-синіх" стала поява третьої зірки над емблемою, повідомляє офіційний сайт Динамо. Дизайн нової форми натхненний Києвом, його графіті-культурою, ритмом вулиць і багаторічною підтримкою вболівальників.

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Комплекти виконані у схожому абстрактному стилі. Домашня форма має чисто білий фон з принтом, який "нагадує гострі фрагменти, піксель та тіні київських графіті". Виїзний комплект виконаний у синьому кольорі з таким же принтом. Також залишилась і третя форма – смарагдово-зелена з брендінгом золотого кольору. У новому дизайні виготовлені й воротарські комплекти – у чорному, сірому та жовтому кольорах.

"Ця форма – більше, ніж екіпірування. Це наша повага до міста, фанатів і багатолітньої історії улюбленого клубу. Ми хочемо, щоб кожен, хто її одягне, відчував гордість за Київ і Динамо", – поділився думками Андрій Ярмоленко у коментарі прес-службі клубу.

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