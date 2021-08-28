Динамо може оформити ще один трансфер на вхід до закриття вікна.

Кияни опинилися серед претендентів на півзахисника Бенфіки Габріела, повідомляє A Bola.

Динамо і Шахтар визначились з місцем проведення домашніх матчів Ліги чемпіонів

Бразилець не входить у плани Жорже Жезуша, тому його запропонували відразу 5 клубам. Окрім Динамо, це Сан-Паулу, Інтернасьйонал, Атлетіко Паранаенсе та Валенсія. У минулому сезоні 27-річний Габріел провів 32 матчі, в яких відзначився одним голом та 4 асистами.

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Нагадаємо, Бенфіка Романа Яремчука є суперником Динамо в групі Ліги чемпіонів.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну