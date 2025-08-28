Динамо влітку має намір посилити лінію півзахисту. Кияни зацікавилися хавбеком Санкт-Галлена Михайлом Стевановічем, повідомляє 4-4-2.com.

За інформацією джерела, сума трансферу коливатиметься від 500 тисяч євро до 1,5 млн. За 23-річним сербом стежать також представники з Росії, Італії та другого іспанського дивізіону. Санкт-Галлен готовий продати півзахисника, оскільки він наразі не є основним гравцем команди.

Михайло Стевановіч перебував в академіях Базеля та Люцерна, а потім перебрався до Санкт-Галлена, за який відіграв у 75 матчах, забивши сім голів та віддавши три асисти. Контракт хавбека з клубом діє до 2029 року.

