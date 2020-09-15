Наразі 16-річний Луна виступає за аргентинський Атлетіко Рафаела, але вже привернув увагу багатьох відомих клубів, повідомляє AS.

Динамо приписують інтерес до забивного нападника Уотфорда

За інформацією іспанського видання, серед інших на Алекса претендує і київське Динамо. Щоправда, конкуренція в українського клубу неймовірно жорстка – Рома, Атлетіко, Севілья, Валенсія, Барселона, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ювентус, Мілан, Баварія, Бенфіка та загребське Динамо.

Також в послугах Луни зацікавлені і топ-клуби Аргентини – Рівер Плейт, Бока Хуніорс і Сан-Лоренцо, але гравець хотів би продовжити кар'єру в Європі. "Я сповнений ентузіазмом і хочу здійснити свою мрію – пограти в Європі. Я готовий перейти в будь-який клуб, але найбільше мені подобаються Барселона, Реал і Атлетіко", – сказав Алекс.

"Ярмоленко – найкращий з відривом, це буде трансфер за безцінь": українець зачарував фанатів Вест Хема і викликав бурю