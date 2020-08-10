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Динамо позмагається з турецькими грандами за форварда з чемпіонату Німеччини Карамана

16:22 - Читать на русском
Динамо позмагається з турецькими грандами за форварда з чемпіонату Німеччини Карамана
Кенан Караман / Фото ФК Фортуна

Нападник Фортуни Кенан Караман користується попитом серед європейських клубів.

Кенан Караман потрапив на радари Галатасарая та Фенербахче, повідомляє Fotomac.

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Окрім турецьких топ-клубів 26-річним форвардом також цікавиться Динамо, та зокрема головний тренер киян Мірча Луческу, який потребує підсилення в атакувальній лінії. Кенан вже працював під керівництвом румунського наставника у збірній Туреччини.

У минулому сезоні Бундесліги Караман провів 20 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Галатасарай Галатасарай Фортуна Фортуна Німеччина Трансфери Динамо Київ Кенан Кенан Караман Фенербахче Фенербахче
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