Динамо позмагається з турецькими грандами за форварда з чемпіонату Німеччини Карамана

Кенан Караман потрапив на радари Галатасарая та Фенербахче, повідомляє Fotomac.

Луческу хоче підсилити Динамо форвардом з Бундесліги, бажання взаємне – ЗМІ

Окрім турецьких топ-клубів 26-річним форвардом також цікавиться Динамо, та зокрема головний тренер киян Мірча Луческу, який потребує підсилення в атакувальній лінії. Кенан вже працював під керівництвом румунського наставника у збірній Туреччини.

У минулому сезоні Бундесліги Караман провів 20 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

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