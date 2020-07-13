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Динамо повторило антирекорд за кількістю пенальті у власні ворота – такого не було понад 25 років

08:51 - Читать на русском
Динамо повторило антирекорд за кількістю пенальті у власні ворота – такого не було понад 25 років
Олександрія – Динамо / Сайт киян

Динамо у матчі з Олександрією (2:2) суттєво поповнило свій "доробок" з "привезених" пенальті.

23’ Максим Третьяков
89’ Максим Третьяков
 
Беньямін Вербіч 63’
Беньямін Вербіч 75’
23’ Максим Третьяков
63’ Беньямін Вербіч
75’ Беньямін Вербіч
89’ Максим Третьяков

Кияни отримали у свої ворота ще два одинадцятиметрові, які стали шостим і сьомим у поточному сезоні УПЛ, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

Олександрія – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Таким чином Динамо повторило власний антирекорд за кількістю пенальті для суперників. Востаннє таке траплялося у сезоні 1993/94. Тоді опоненти столичного гранда реалізували чотири "позначки" із семи, натомість у нинішньому розіграші удари значно точніші – шість із семи.

Додамо, що попереду у Динамо ще матчі проти Зорі та Колоса, тому існує ризик оформлення абсолютного антирекорду.

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Динамо Динамо Рекорди Олександрія - Динамо
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