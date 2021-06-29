Київське Динамо готове попрощатися з люксембурзьким форвардом Жерсоном Родрігесом, однак не проти заробити на своїй зірці.

Жерсон Родрігес зізнався, заради якого топ-чемпіонату готовий покинути Динамо

За інформацією Telegram-каналу "Динамо Київ Inside", президент "біло-синіх" Ігор Суркіс призначив відступну ціну на гравця у розмірі 5 млн євро. Сума вже встигла відлякати одного з турецьких грандів, який минулого тижня вийшов з переговорів щодо футболіста.

Нагадаємо, контракт Жерсона з Динамо розрахований до літа 2024 року. У сезоні 2020/21 він зіграв за киян 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює люксембуржця у 3 млн євро.

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