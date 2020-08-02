Динамо повідомило терміни відновлення Вербіча – словенець ризикує пропустити Суперкубок проти Шахтаря

"Беньяміну прооперували пахові кільця, зробили операцію по видаленню сітки – це так звана грижа спортсмена. Оперативне втручання пройшло успішно, він повернувся до Києва та проходить реабілітацію.

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Десь за кілька тижнів Вербіч зможе приступити до бігової роботи та займатися з м’ячем, а до повноцінного тренувального процесу зможе повернутися орієнтовно за місяць", – цитує Шморгуна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже 25 серпня Динамо гратиме проти Шахтаря в Суперкубку України. Є ризик, що Вербіч не встигне повністю відновитися до зазначеної дати. У сезоні 2019/20 словенець провів 37 поєдинків, записавши до свого активу 14 голів та 3 асисти.

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