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Динамо повідомило терміни відновлення Вербіча – словенець ризикує пропустити Суперкубок проти Шахтаря

14:38 - Читать на русском
Динамо повідомило терміни відновлення Вербіча – словенець ризикує пропустити Суперкубок проти Шахтаря
Беньямін Вербіч / Фото ФК Динамо

Лікар першої команди Динамо Андрій Шморгун поділився прогнозом щодо повернення хавбека Беньяміна Вербіча після операції на пахових кільцях.

"Беньяміну прооперували пахові кільця, зробили операцію по видаленню сітки – це так звана грижа спортсмена. Оперативне втручання пройшло успішно, він повернувся до Києва та проходить реабілітацію.

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Десь за кілька тижнів Вербіч зможе приступити до бігової роботи та займатися з м’ячем, а до повноцінного тренувального процесу зможе повернутися орієнтовно за місяць", – цитує Шморгуна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже 25 серпня Динамо гратиме проти Шахтаря в Суперкубку України. Є ризик, що Вербіч не встигне повністю відновитися до зазначеної дати. У сезоні 2019/20 словенець провів 37 поєдинків, записавши до свого активу 14 голів та 3 асисти.

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Теги
Динамо Динамо Беньямін Беньямін Вербіч
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