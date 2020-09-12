У Дениса Попова ангіна – наразі захисник проходить лікування у клініці та пропустить близько двох тижнів, інформує офіційний сайт киян. Раніше була інформація, що Попов вибув на півтора місяця через нове пошкодження на тренуванні.

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Інший оборонець Олександр Тимчик, за словами клубного лікаря, отримав пошкодження привідного м'яза стегна. Терміни відновлення будуть відомі після МРТ, яке мають зробити незабаром.

Стає очевидно, що Луческу не зможе розраховувати на Попова та Тимчика у наступних матчах. Також у лазареті киян залишаються Микита Бурда та Артем Шабанов.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться вже у вівторок, 15 вересня, у Києві, у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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