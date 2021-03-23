"Артем Бєсєдін та Віктор Циганков відчули дискомфорт під час передматчевих тренувань. У Бєсєдіна пошкодження привідного м'яза, а у Віктора – литкового. У період матчів збірних вони будуть займатися лікуванням у розташуванні клубу. Про терміни повернення поки говорити зарано.

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Що стосується Беньяміна Вербіча, скоро він планує приступити до бігової роботи. Володимир Костевич пройшов комп'ютерну діагностику в Польщі, скоро прибуде до Києва і приступить до бігової роботи. Не в Україні поки перебуває і Микита Бурда. Він проходить реабілітацію в Сербії. Крім того, не тренується і голкіпер Руслан Нещерет. У нього запалення сухожилля біцепса. Він пропустить кілька тижнів", – цитує лікаря офіційний сайт Динамо.

До слова, кияни проведуть наступний офіційний поєдинок в УПЛ вже після паузи на матчі збірних. Суперником буде Олександрія, а матч відбудеться на виїзді.

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