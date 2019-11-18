Динамо повідомило про стан травмованих Бурди та Бойка

Головний лікар київського Динамо Леонід Миронов розповів про реабілітацію Дениса Бойка та Микити Бурди, які надовго вибули з гри.

"Микита Бурда через місяць після операції літав на консультацію до хірурга в Іспанію. Професор Рамон Кугат, оцінивши стан його коліна, зробив висновок, що відновлення йде за планом. Також він порекомендував Микиті деякі вправи для коліна. Після повернення з Барселони Бурда продовжує реабілітацію вже з поправкою на вказівки професора, який його оперував.

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Денис Бойко вже розпочав активні тренування. Протягом двох тижнів він працює у тренажерному залі, а останні п'ять-шість днів тренується і на полі: стоїть у воротах, ловить м'яч, щоправда, поки без стрибків. Крім того, Денис активно займається фізичною підготовкою, тобто відновлює силу м'язів, координацію, спритність. Контрольна МРТ показала, що все чудово. Скарг у нього також немає. У Дениса є величезне бажання зіграти ще в цьому році. Тепер він проходить активну фізичну реабілітацію: працює з тренером воротарів, тренером з фізпідготовки, реабілітологами – все в комплексі", – цитує Миронова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Бурда зазнав травми в матчі проти Ворскли у 8-му турі УПЛ. Приблизний термін його відновлення – 5-6 місяців. Що стосується Дениса Бойка, то воротар киян був прооперований у жовтні – йому видалили спинну грижу.

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