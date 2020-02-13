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Динамо повідомило про повернення Циганкова і Буяльського до загальної групи – Бурда працював з м'ячем

21:24 384 Читать на русском
Динамо повідомило про повернення Циганкова і Буяльського до загальної групи – Бурда працював з м'ячем
Микита Бурда (посередині) / фото: Динамо

Київське Динамо продовжує готуватися до другої частини сезону 2019/20.

Сьогодні, 13 лютого, Динамо провело заплановане тренування в футбольному комплексі Gloria Serenity, повідомляє прес-служба киян.

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Нарівні з усіма в загальній групі працювали Віталій Буяльський, який пропустив кілька тренувальних днів через пошкодження, а також Віктор Циганков. Вони взяли участь у всіх ігрових вправах з м'ячем, а завершили заняття невеликими біговими навантаженням.

Захисник Микита Бурда також брав участь у відпрацюванні пасів і грі у квадратах, а в кінці тренування займався інтервальним бігом.

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Динамо Динамо Віталій Буяльський Віталій Буяльський Віктор Циганков Віктор Циганков Микита Бурда Микита Бурда Зимові збори
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