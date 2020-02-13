Динамо повідомило про повернення Циганкова і Буяльського до загальної групи – Бурда працював з м'ячем

Київське Динамо продовжує готуватися до другої частини сезону 2019/20.

Сьогодні, 13 лютого, Динамо провело заплановане тренування в футбольному комплексі Gloria Serenity, повідомляє прес-служба киян.

Динамо – Тобол: 3 пропущені голи за тайм, цей склад не працює, провал майже за всіма статтями, вправний Канкава

Нарівні з усіма в загальній групі працювали Віталій Буяльський, який пропустив кілька тренувальних днів через пошкодження, а також Віктор Циганков. Вони взяли участь у всіх ігрових вправах з м'ячем, а завершили заняття невеликими біговими навантаженням.

Захисник Микита Бурда також брав участь у відпрацюванні пасів і грі у квадратах, а в кінці тренування займався інтервальним бігом.

"Перехід у Динамо відбувся з подачі Суркіса": батько Караваєва – про Шахтар, Шеву, футболку Роналду і відмову від Росії