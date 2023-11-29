"Біло-сині" оголосили про змінені дати та час поєдинків проти Металіста 1925 та Оболоні.

Перенесений матч Динамо – Металіст 1925 відбудеться 7 грудня, початок о 15:00, повідомляє офіційний сайт киян.

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Також гра Динамо – Оболонь відбудеться 11 грудня, але старт поєдинку перенесли з 19:00 на 15:00.

Нагадаємо, "біло-сині" наразі посідають 6 місце з 22 очками в активі, зігравши лише 12 поєдинків (вже зіграно 15 турів).

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