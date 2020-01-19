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Динамо повідомило причину, через яку Циганков пропустив матч проти Легії

19 січня 21:46 1248 Читать на русском
Динамо повідомило причину, через яку Циганков пропустив матч проти Легії
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков не зміг взяти участь у першому матчі киян в 2020-у році.

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 1
1
Легія
16:00 19:01:2020
завершено
 

Віктор Циганков пропустив поєдинок проти польської Легії (1:1) через міозит, повідомляє прес-служба Динамо.

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У півзахисника було виявлене запалення м'язів. Через це футболіст не потрапив навіть до заявки на контрольну гру. Однак Віктор підтримував свою команду в сьогоднішньому матчі на лаві запасних разом із партнерами по команді.

Зазначається, що повернення гравця "біло-синіх" до роботи в загальній групі очікується вже за кілька днів.

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19 січня
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