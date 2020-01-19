Динамо повідомило причину, через яку Циганков пропустив матч проти Легії

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков не зміг взяти участь у першому матчі киян в 2020-у році.

Віктор Циганков пропустив поєдинок проти польської Легії (1:1) через міозит, повідомляє прес-служба Динамо.

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У півзахисника було виявлене запалення м'язів. Через це футболіст не потрапив навіть до заявки на контрольну гру. Однак Віктор підтримував свою команду в сьогоднішньому матчі на лаві запасних разом із партнерами по команді.

Зазначається, що повернення гравця "біло-синіх" до роботи в загальній групі очікується вже за кілька днів.

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