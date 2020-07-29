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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ШАХТАР

Динамо повідомило деталі презентації Луческу

14:45 - Читать на русском
Динамо повідомило деталі презентації Луческу
Мірча Луческу / ФК Динамо

Київський клуб анонсував офіційне представлення Мірчі Луческу в статусі головного тренера "біло-синіх".

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією на території України, офіційна презентація Мірчі Луческу відбудеться в онлайн-форматі. Онлайн-трансляція представлення нового тренера буде доступна на каналі "біло-синіх у Youtube, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Початок заходу – о 12:00. Нагадаємо, вчора Мірча Луческу відвідав поєдинок Динамо U-19, а також поклав квіти до пам'ятника Лобановському.

Як відомо, президент Динамо Ігор Суркіс призначив 75-річного румуна головним тренером Динамо замість звільненого Олексія Михайличенка. Даний вчинок обурив ультрас київського клубу, які вже провели кілька акцій проти призначення нового тренера.

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