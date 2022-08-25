Динамо після невдачі у Лізі чемпіонів повинне перемикатися на внутрішні змагання.

Вчора кияни повернулися з Лісабона до Жешува, а звідти дісталися України, інформує офіційний сайт клубу.

Динамо гарантовано буде у першому кошику жеребкування ЛЄ – команда Луческу уникне МЮ, Зінченка та інших грандів

У складі делегації був і Томаш Кендзьора. Єдиного легіонера Динамо сватали у Лілль, однак наразі він зберігає вірність "біло-синім". Сьогодні команда Луческу вже розпочинає підготовку до найближчого матчу УПЛ проти СК Дніпро-1, який відбудеться 28 серпня на Арені Львів. Тимчасовим прихистком для столичного гранда стане навчально-тренувальна база Руха.

Додамо, що завтра Динамо дізнається своїх суперників у групі Ліги Європи. Жеребкування відбудеться у Стамбулі, початок – о 14:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів, goodbye! Як мінімум 7 гравців Динамо близькі до прощання із клубом